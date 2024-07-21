WP: Секретная служба США отказывала выделить допресурсы для охраны Трампа

Руководство Секретной службы США уже много раз отказывало в выделении дополнительных ресурсов на усиление охраны экс-главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает Газета.ru.

По данным газеты The Washington Post, в усилении охраны на мероприятиях отказывали из-за нехватки ресурсов. Тем сотрудникам, которым поручили охранять Трампа, приходилось запрашивать магнитометры и дополнительный персонал для проверки гостей массовых мероприятий с участием экс-президента США.

Также дополнительные группы снайперов и специалистов требовали на другие мероприятия на открытом воздухе.

Помимо этого, советники Трампа оказались недовольны тем, что служба делает недостаточно для его защиты.

13 июля Трамп выступал на встрече со сторонниками, она проходила в штате Пенсильвания. В момент речи экс-главы государства раздались выстрелы. Стрелок был на крыше здания вне охраняемого периметра. Он ранил Трампа в ухо. Мужчину с винтовкой AR-15 застрелили сотрудники Секретной службы.