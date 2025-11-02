WP назвала «супероружием» российские «Посейдон» и «Буревестник»
Новый российский подводный аппарат «Посейдон» — революционное оружие. Оно может пересечь океан для «уничтожения прибрежной структуры противника», сообщает «Лента.ру».
Авторы американской газеты The Washington Post (WP) проанализировали объявленные характеристики новинок вооружения РФ.
По их мнению, «Посейдон» силен практически в неограниченной дальности, а еще он может приводиться в действие ядерным реактором. Это вооружение должно использоваться для скрытного подводного передвижения, чтобы ликвидировать критически важную береговую инфраструктуру. Например, военно-морские базы и порты.
Кроме того, российский комплекс из «Посейдона» и крылатой ракеты «Буревестник», как уточнили авторы, может «изменить правила игры».
