WP назвала «супероружием» российские «Посейдон» и «Буревестник»

Новый российский подводный аппарат «Посейдон» — революционное оружие. Оно может пересечь океан для «уничтожения прибрежной структуры противника», сообщает «Лента.ру» .

Авторы американской газеты The Washington Post (WP) проанализировали объявленные характеристики новинок вооружения РФ.

По их мнению, «Посейдон» силен практически в неограниченной дальности, а еще он может приводиться в действие ядерным реактором. Это вооружение должно использоваться для скрытного подводного передвижения, чтобы ликвидировать критически важную береговую инфраструктуру. Например, военно-морские базы и порты.

Кроме того, российский комплекс из «Посейдона» и крылатой ракеты «Буревестник», как уточнили авторы, может «изменить правила игры».

