Wi-Fi обрывается: в новых iPhone 17 появилась неожиданная проблема

Пользователи на Reddit сообщили о том, что новые смартфоны неожиданно отключаются от Wi-Fi-сетей при блокировке экрана. Один из пользователей заметил, что, похоже, чип, отвечающий за Wi-Fi, отключается каждый раз, когда дисплей блокируется.

Из-за этой проблемы пользователи сталкиваются с потерей интернет-соединения, а также с перебоями в передаче данных через AirPlay и CarPlay. Один из комментаторов заявил, что у него также возникают постоянные отключения Wi-Fi на модели 17 Pro Max. Другой пользователь отметил, что недавно приобрел iPhone Air и столкнулся с аналогичными проблемами с Wi-Fi и Bluetooth.

На данный момент Apple не прокомментировала ситуацию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.