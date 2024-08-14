Wi-Fi для преступлений: россиян предупредили об опасности незащищенных сетей

Юрист Александр Хаминский рассказал, чем может быть опасно небрежное отношение к защите своих точек Wi-Fi. Кроме того, что это тормозит скорость интернета и заставляет мультимедийные устройства зависать, злоумышленники также могут использовать чужие сети для различных видов мошенничества и поиска личной информации, сообщает Газета.ru .

«При этом при расследовании таких преступлений выяснится, что был использован ip-адрес обычного пользователя, и ему придется доказывать, что к преступлениям он не имел отношения», — также уточнил эксперт.

Однако уголовную ответственность за такие преступления в ближайшие годы в России вряд ли введут — пока ущерб слишком малозначителен, добавил Хаминский.

По мнению юриста, интернет-операторы должны вести просветительскую деятельность, чтобы не допускать подобных проблем: напоминать пользователям о важности сложных паролей и других защит, предоставлять необходимое оборудование.