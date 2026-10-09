WhatsApp* меняет правила хранения данных в России с октября

С октября изменения в работе WhatsApp* в России затронут хранение данных и стабильность отдельных функций, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на PRIMPRESS.

Изменения коснутся прежде всего передачи крупных файлов, облачных резервных копий и оплаты покупок внутри приложений. В переписке и голосовых сообщениях пользователи существенных перемен не заметят. На устаревших версиях часть функций перестанет открываться, поэтому приложение и операционную систему смартфона рекомендуют обновлять.

На фоне новостей мошенники начали массово рассылать ссылки на поддельные обновления и просить коды из СМС якобы для проверки учетной записи. Обновления следует скачивать только через официальные магазины приложений, а коды из сообщений никому не передавать.

Удалять стабильно работающее приложение не требуется. При этом эксперты советуют завести запасной, более независимый мессенджер для важных рабочих чатов и хранения критически важной информации.

* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной.

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