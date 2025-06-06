Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в Волоколамском округе

Заместитель начальника отряда Денис Совенков рассказал, что боеприпас обнаружил тракторист во время вспашки земли на территории конного клуба, расположенного в районе деревни Солодово. Мужчина сразу приостановил работу и обратился в службу экстренных вызовов.

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали опасную находку как 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. С соблюдением мер безопасности спасатели извлекли снаряд из земли и обезвредили согласно инструкции. Работники 203-й и 336-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО „Мособлпожспас“ обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа с момента обнаружения боеприпаса и до его полной ликвидации», — отметил замначальника отряда.

Денис Совенков добавил, что при обнаружении взрывоопасных или внешне похожих на них предметов, следует сообщить об опасной находке по номеру 112.

«Боеприпасы, долгое время пролежавшие в земле, крайне опасны, потому что могут сдетонировать в любую секунду. Их ни в коем случае нельзя трогать, засыпать землей, накрывать, перемещать или воздействовать на них каким-либо образом. При обнаружении взрывоопасных предметов нужно отметить место их нахождения с помощью подручных средств и удалиться на безопасное расстояние. До прибытия специалистов желательно проследить, чтобы другие люди не приближались к месту находки», — рассказал Денис Совенков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.