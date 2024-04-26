Взрывавшая Стамбул террористка получила 1794 лет тюрьмы вместо 3009

Девушку приговорили к семи пожизненным срокам за теракт в центре Стамбула

Суд Стамбула озвучил приговор в отношении Ахлям аль-Башир, которая, по версии следствия, устроила теракт в центре турецкого города. В сумме девушка приговорена к 1794 годам тюрьмы, или семи пожизненным срокам, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на телеканал TRT.

Следователи считают, что именно аль-Башир оставила бомбу на улице Истикляль. Помимо девушки за причастность к теракту ранее задержали еще 46 человек, которые проходили как соучастники преступления.

В ходе процесса осудили 36 фигурантов, задержанных по делу о террористической атаке в Стамбуле. Одна из них — Ахлям аль-Башир.

Изначально обвинение запрашивало 3009 лет тюрьмы для аль-Башир, однако суд смягчил приговор и назначил ей 1794 лет лишения свободы.

Теракт в Стамбуле произошёл 13 ноября 2022 года. Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль в центре города. Шесть человек погибли, свыше 80 были ранены, в том числе трое россиян.