34 экспортных контракта заключили бизнесмены при поддержке Подмосковья в 2024 г

Подмосковные компании заключили более 30 экспортных контрактов при содействии фонда поддержки ВЭД Московской области в первом квартале этого года. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что общая сумма контрактов превысила 19 млн долларов.

«34 экспортных контракта заключили подмосковные компании в первом квартале 2024 года при активном содействии регионального фонда поддержки внешнеэкономической деятельности», — рассказала Зиновьева.

Зампред напомнила, что по итогам 2023 года общее количество компаний, заключивших экспортные контракты при поддержке фонда, превысило 140. Также фонд поддержки ВЭД Московской области вошел в тройку лучших региональных центров поддержки экспорта в стране.

Услугами регионального фонда поддержки ВЭД могут воспользоваться подмосковные компании уже ведущие или планирующие развивать экспортное направление. Услуги фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.