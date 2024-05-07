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Более 2,1 млн человек посетили парки Подмосковья за прошедшую неделю

С 29 апреля по 5 мая парки Подмосковья посетило более 2,1 млн человек, что на 573 тыс. больше чем в 2023 году в аналогичный период. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

парк «Пехорка» в Балашихе (111 тыс. человек);

парк «Центральный» в округе Пушкинский (61 тыс. человек);

парк имени Толстого в Химках (67 тыс. человек);

парк Мира в Мытищах (60 тыс. человек);

парк Сестрорецкий в Клину (59 тыс. человек).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.