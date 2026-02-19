Взломать можно все: как социальная инженерия помогает кибермошенникам
Любой мессенджер, даже с самой продвинутой защитой, можно взломать, если пользователь сам передаст злоумышленникам код из СМС или перейдет по вредоносной ссылке, сообщил эксперт Security Vision Максим Репко.
Ранее в Сети появилась информация, что после замедления Telegram в России в даркнете резко вырос спрос на взлом аккаунтов в MAX.
«Взломать можно любой мессенджер, даже самый защищенный. Для этого существуют различные способы, но самым популярным и эффективным является социальная инженерия. Можно добавлять различные защитные меры, но это не поможет, если пользователь сообщит код из СМС злоумышленнику под надуманным предлогом или перейдет по вредоносной ссылке», — сказал Репко.
Он добавил, что важной составляющей является развитая киберграмотность у населения.
«Только повышение осведомленности по базовой информационной безопасности в совокупности со штатными защитными мерами мессенджеров могут привести к реальному результату», — отметил эксперт.
