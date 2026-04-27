В Электростали почтили память ликвидаторов Чернобыля

Памятные мероприятия, посвященные Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий, прошли 26 апреля в Электростали в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия состоялись в культурном центре имени Н. П. Васильева. Программу открыл показ документального фильма «Чернобыль. До и после». Зрителями стали ветераны-чернобыльцы, представители общественных организаций, молодежь и жители округа.

Картина напомнила о событиях 1986 года. Участники увидели хронику первых дней после аварии, услышали воспоминания очевидцев и смогли оценить масштаб катастрофы, изменившей судьбы тысяч людей.

После просмотра собравшиеся направились к монументу электростальцам — участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Мероприятие завершилось возложением цветов и минутой молчания в память о погибших и пострадавших.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.