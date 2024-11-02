Вытащил тонувшего малыша: подмосковного подростка наградили за спасение ребенка

Подмосковного подростка наградили в СовФеде за спасение человека на льду

В Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» провели церемонию чествования и награждения детей-героев, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Среди награжденных был и 16-летний Артем Кузнецов из Подмосковья.

На ноябрьских каникулах подросток спас малыша, который провалился под лед. Инцидент произошел около пруда в Дедовске. Школьник гулял с подругой и увидел, как по первому тонкому льду бегал мальчик лет 10. И будто предчувствуя неладное, подросток стал наблюдать ребенком. В какой-то момент лед проломился, а мальчик начал тонуть.

Кузнецов, понимая, что и сам может провалиться под лед, сразу бросился на помощь тонущему ребенку. Он вытащил пострадавшего из холодной воды. Ребенок смог рассказать, где он живет, и тогда ребята отвели мальчика домой.

В церемонии награждения участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр внутренних дел, генерал полиции Владимир Колокольцев, зампредседателя Совета Федерации, Герой России, заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьев, сенаторы, Герои России, участники СВО, президентской программы «Время героев».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.