Выставку о развитии Подольска и его героях открыли в День народного единства

В историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» открылась выставка «Подольск. Время прошедшее и настоящее». Выставка показывает развитие Подольска через призму исторических эпох конца 19 — начало 21 века, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Посетители могут ознакомиться со 184 предметами из музейного фонда. В экспозицию вошли документы, открытки, фотографии и форма участника специальной военной операции майора Андрея Мелихова. Также на выставке представлены фрагменты самолета, на котором Виктор Талалихин совершил свой знаменитый ночной таран над Подольском.

«В день открытия выставки музей посетила экскурсионная группа в составе 14 человек, действующие военнослужащие. Мы очень рады видеть ребят у нас», — отметил директор музея Александр Елехин.

Выставка будет октрыта для посещения до 29 апреля 2025 года.

Музейную просветительскую программу «Прерванный полёт» о прославленном советском военном летчике, заместителе командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка ПВО, Герое Советского Союза Викторе Талалихине проводит для жителей и гостей Подольска ведущий методист Лариса Орлова.

Талалихин один из первых в СССР совершил ночной воздушный таран немецкого самолёта-бомбардировщика и первый ночной таран в Битве за Москву. Он погиб в воздушном бою в небе над Подольском 27 октября 1941 года, спустя чуть более месяца после своего 23-летия. Упавший самолет Талалихина удалось обнаружить только через 73 года после знаменитого тарана.

Как и многие выдающиеся советские летчики, Талалихин вошел в пантеон советских героев. В 1948 году Виктора Васильевича навечно включили в списки 1-й авиационной эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка.

Программу о легендарном лётчике сопровождает документальный анимационный фильм «Ночной таран», в котором участники программы могут услышать живой голос Талалихина — аудиозапись его речи в Колонном зале Дома союзов 28 сентября 1941 года на антифашистском митинге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.