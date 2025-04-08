Выставку к 80-летию победы открыли в Ивантеевке

В Ивантеевском историко-краеведческом музее открылась выставка к 80-летию Победы. Из нее гости узнают, как жили пушкинцы в годы войны, что происходило в тылу, и какие предметы сохранили память о том времен, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

В годы Великой Отечественной войны округ Пушкинский был важным военным узлом. Подтверждения этому собраны в ивантеевском краеведческом музее. Никаких вымышленных сюжетов — только подлинные документы, фотографии, вещи. Истории людей, которые спасали жизни, работали в тылу и шли на фронт. Те, кто не воевал на передовой, активно помогали в тылу.

«В годы Великой Отечественной войны были открыты курсы медсестер и курсы медработников. К слову сказать, все преподаватели 2-й школы прошли там курсы по оказанию первой помощи. Обычные горожане также проходили этот курс. Позже они работали в госпиталях, помогали квалифицированным врачам», — рассказала экскурсовод Пушкинского краеведческого музея Людмила Филатова.

Среди экспонатов музея — личные вещи бойцов: каски и фляги — неотъемлемая часть снаряжения каждого солдата Красной Армии. Но вот интересный факт: в первые годы войны фляги были металлическими, но к 1943 году алюминий стали использовать более продуктивно, для нужд авиации. Многим новобранцам доставались фляги из стекла.

Особое место в экспозиции занимает полевая рация. Чтобы соединить командные пункты с линией фронта приходилось протягивать километры проводов. Связисты находились под постоянным огнём. «Путь бойца, тянувшего этот провод, пролегал и по минным полям, и по лесам, и под обстрелами. Часто они погибали, часто связь обрывалась и нужно было восстанавливать её снова и снова, для того чтобы наши войска двигались дальше», — сказала Людмила Филатова.

В Пушкино с самого начала войны были введены строгие меры безопасности: пропускной режим, комендантский час, светомаскировка. Местная газета «Сталинская правда» подробно освещала все события. Узнать подробнее о том, как жители округа проживали каждый день войны, приближая Победу, можно в Ивантеевском историко-краеведческом музее до 25 мая.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.