Выставки, экскурсии и турниры проведут в Подольске ко Дню Победы

В Подольске к празднованию Дня Победы организуют выставки, экскурсии, турниры, спектакли и патриотические часы в школах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в рамках работы организационного комитета обсудил с коллегами подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В совещании приняли участие подольский прокурор Иван Денисов, начальник УМВД России по округу Подольск Александр Редькин, главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян, профильные специалисты.

«Готовимся встретить 9 Мая с глубоким уважением к подвигу наших предков. В память о героях организуем выставки, экскурсии, турниры, спектакли, концерты и патриотические часы. Многие мероприятия уже стартовали в учреждениях образования, культуры и спорта», — сказал Артамонов.

В Подольском выставочном зале недавно открылась выставка «Война и мир», на которой представлено около 100 творческих работ художников. В них отразилась история страны и города, которая прошла через сердца и души живописцев, графиков и скульпторов. На втором этаже разместили вернисаж второго ежегодного конкурса «Юные таланты».

До конца апреля оформят 4 уличные выставки фотографий «Вехи героев. Подольчане в годы Великой Отечественной войны».

В Сквере Поколений разместят 16 стендов и 32 фото, в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади у памятника Скорбящей матери также установят 16 стендов м 32 фотографиями.

В микрорайоне Кузнечики на бульваре 65 лет Победы у стелы установят еще 32 стенда с 32 фотоснимками.

В парке имени Виктора Талалихина сделают выставку фотографий с участниками СВО на 32 стендах с 32 современными снимками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.