Выставка «Занимательное шелководство» готовится к открытию в Коломне

21 февраля в Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика», г.о. Коломна, будет открыта временная экспозиция «Занимательное шелководство». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выставка представляет собой визуальное исследование темы шелководства на основе образовательной и художественной литературы, истории отрасли, архивных материалов, знакомства с регионом Севенны (Франция), важнейшим в развитии шелководства в Европе XIX века, а также на личных впечатлениях автора проекта — художника, исследователя, выпускницы Аспирантской Школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ Марины Сазоненко.

Идея проекта родилась в результате работы в художественной резиденции в Наваселе (Франция) — La Magnanerie de Seraphin (от французского «магнанери» — место, где разводят тутового шелкопряда для получения шелка).

Вдохновил автора на идею проекта, в том числе, роман Алессандро Барикко «Шелк», в котором Восток предстает перед главным героем как нечто недосягаемое и тяга к «неведомому» становится сильнее страха перед расстояниями и опасностями. В этом контексте шелководство превращается в язык художественного выражения, переставая быть всего лишь индустрией.

В экспозиции представлены объекты, связанные с шелком и созданные в различных техниках: от керамики и вышивки до инсталляций и цианотипии – бессеребряного фотографического процесса, дающего при фотопечати изображение голубого или сине-зелёного оттенка. Объединяющим элементом экспозиции становится тактильность, демонстрирующая хрупкость материалов и тонкость ручной работы.

Проект «Занимательное шелководство» — это художественное исследование, погружающее зрителя вслед за художницей в изучение и переосмысление утерянных практик выращивания шелка. Название проекта отсылает к советскому опыту и тем немногим местам и артефактам в стране, которые еще хранят воспоминания об отрасли.

Билеты доступны по ссылке. 6+.

Адрес: Московская область, г. Коломна, ул. Уманская, д. 3Д.

