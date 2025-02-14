Выставка «Подвиг продолжается» открылась в Центре восстановительной терапии под Рузой

В Центре восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М. А. Лиходея, расположенном в Рузском округе, впервые прошла выставка под названием «Подвиг продолжается». Экспозиция включает множество фотографий, на которых запечатлены советские герои, участники локальных конфликтов и земляки, чьи усилия позволили стране отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в этом году.

Организаторами выставки выступили активисты региональной общественной организации «Подмосковье», входящей в состав общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Проект получил поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как пояснил председатель МОО «Подмосковье» Борис Конончук, главной целью выставки стало увековечение памяти тех, кто погиб в локальных войнах, а также объединение боевых товарищей, вернувшихся с поля боя живыми.

Для создания экспозиции информация тщательно отбиралась, восстанавливались истории подвигов каждого героя. Значительную помощь оказали архивы Министерства обороны и авторы «Книги памяти» Российской Федерации. Кроме того, организаторы проводили встречи с родственниками погибших бойцов.

«С родными погибших мы были на связи, узнавали истории их героев. Конечно же, военнослужащие, вернувшиеся живыми, также принимали непосредственное участие в создании, их фамилии можно увидеть на стендах», — отмечает Конончук

Отдельное внимание на выставке уделено тем, кто ценой своей жизни приближал победу в Великой Отечественной войне.