Выставка «Образы наивного искусства» открылась в Ступине

В галерее «Ника» округа Ступино состоялось открытие выставки «Образы наивного искусства». Это уже третий совместный проект Ступинского историко-краеведческого музея и отдела «Музея русского лубка и наивного искусства» галереи Ильи Глазунова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В преддверии Дня города мы традиционно открываем выставки. В этом году их будет две. Сегодня это „Образы наивного искусства“. Жанр пользуется популярностью в нашем городе, и мы стараемся привезти его хотя бы раз в год. В День города посетить выставку можно будет бесплатно», — рассказал директор Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрий Шалыгин.

В экспозиции представлено 33 оригинальные работы мастеров жанра. Основная концепция выставки выстроена вокруг деревенской жизни. Картины быта, православных празднеств в купе с притягательными пейзажами и яркими натюрмортами создают атмосферу связи с народной культурой, заставляя зрителя почувствовать искренность и тепло созданного мира. Произведения искусства оживляют воспоминания о традициях и ценностях, позволяя окунуться в красоту и простоту повседневной жизни, подчеркнутую норочито «детской» манерой письма.

«Выставка традиционно яркая, много насыщенных красок и цветов. Наивное искусство тем и приятно, что радует глаз. Этот жанр любим многими, благодаря тому, что создает позитивное настроение», — поделилась ученый секретарь Юлия Леснова.

Выставка продлится до 24 сентября.

