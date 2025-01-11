Выставка «Новые герои Подмосковья» пройдет в Мытищах

В проекте приняли участие более 40 художников со всей России. В нашем музее будет представлено порядка 50 картин. Некоторые из них – портреты погибших участников специальной военной операции. После завершения проекта эти работы передадут семьям героев.

Выставка будет открыта до 29 января. Ее организатором выступает общественный фонд «Фонд культурных инициатив» Московской области при поддержке правительства Московской области и Фонда президентских грантов.

Мытищинский историко-художественный музей, ул. Мира, 4. Передвижная выставка "Новые герои Подмосковья" является значимым вкладом в развитие культурного пространства региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.