Выставка «Мужество. Долг. Честь» откроется в Люберцах

Выставка «Мужество. Долг. Честь», посвященная героям Люберец, откроется в Картинной галерее в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Экспозиция расскажет о героях Великой Отечественной войны, участниках интернациональных военных конфликтов и специальной военной операции.

Организаторы посвятили ее 80-летию Великой Победы.

Отдельный раздел выставки посвящен трудовым и спортивным достижениям люберчан.

Также посетители узнают о подвигах Николая Власова, Михаила Митрофанова, Спиридона Попова, Алексея Ширнина, Юрия Ломакина и др. В экспозиции будут представлены подлинные документы героев, их личные вещи и предметы быта.

Откроется выставка в пятницу, 25 апреля, в 14:00. Гостей ждет обзорная экскурсия.

Вход свободный по регистрации или социальной карте Подмосковья.

Адрес: Люберцы, Звуковая, 3.

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