Выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» открылась в Мелихове

В мелиховском музее-заповеднике открылась выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа», посвященная 165-летию со дня рождения Исаака Левитана и Антона Чехова. Экспозиция организована при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В новом камерном выставочном пространстве представлено 24 подлинных этюда известного художника Исаака Левитана из фондов музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», музея-заповедника В. Д. Поленова, а также из частной коллекции А. Н. Жилина.

Основная идея выставки — показать творческие параллели двух мастеров пейзажа: Левитана в живописи и Чехова в литературе.

Экспозиция будет работать до 4 июня 2026 года.

С подробной информацией о выставке можно ознакомиться на сайте музея-заповедника А. П. Чехова: https://chekhovmuseum.com/posters/4156?type=exhibition&page=1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.