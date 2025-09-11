Выставка к 115-летию краеведа Николая Артемьева открылась в Балашихе

Открытие выставки «Поиск, который продолжается», приуроченной к 115-летию краеведа Николая Артемьева, прошло в Балашихе 10 сентября. Экспозиция представлена в Историко-краеведческом музее, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Учащиеся Ногинского колледжа первыми увидели экспозицию. Заместитель начальника управления культуры Марина Чернова провела беседу с ребятами о жизни Николая Артемьева. На выставке представлены картины, фотографии, архивные материалы из собрания музея.

Николай Иванович рос и учился в Салтыковке. В 1960-е годы он создал Общество краеведов Салтыковки. Они опрашивали старожил, делали выписки из архивов, фотографировали окрестности. Николай Артемьев написал книгу «Салтыковка. Прошлое и настоящее. Природа и люди».

Николай Иванович передавал образ Балашихи не только на бумаге, но и в живописи. В 1987 году он получил звание лауреата Второго Всесоюзного фестиваля народного творчества. Часть его работ есть в частных собраниях Австрии, Германии, Норвегии и Канады.

Выставка продлится до 12 октября 2025 года по адресу: г. о. Балашиха, проспект Ленина, д. 53.

Подробнее можно узнать на сайте учреждения культуры.

