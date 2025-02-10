Выставка исторических фотографий открылась в Озерах к 100-летию города

В Городском центре культуры и досуга в Озерах, в краеведческом отделе музея имени А. П. Дорониной, начала работу выставка под названием «Краски времени», приуроченная к предстоящему столетию города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Экспозиция посвящена творчеству местного фотографа Абрама Чудновского, который долгие годы документировал жизнь города и его жителей. Представленные фотографии хранились в архиве автора, накопленном за период его работы в местных изданиях. Эти снимки запечатлели ключевые события в истории Озер второй половины XX века: городские пейзажи, праздничные мероприятия, повседневную жизнь горожан и людей, внесших свой вклад в развитие региона.

Благодаря бескорыстному труду фотографа музей получил 85 коробок, в которых находилось почти 4000 пленок. Эта коллекция представляет собой настоящую хронику жизни Озер. Оборудование для оцифровки пленки, приобретенное управлением по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна, позволило представить широкой публике ранее неизвестные кадры. В рамках выставки демонстрируется свыше 60 самых ярких работ, на которых многие горожане смогут узнать себя и своих родных.

«Абрам Абрамович был известен многим жителям. Он оставил значительный след в истории нашего города, снимая самые разные события — от свадеб и юбилеев до крупных праздников», — говорит руководитель краеведческого отдела музея Дмитрий Блинков.

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