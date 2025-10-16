Выставка «Искусство в поиске. Цвет и форма» будет открыта в Подмосковье до 4 ноября

Выставка «Искусство в поиске. Цвет и форма» проходит в Коломенско-Зарайском музее-заповеднике до 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка посвящена теме прошлого и настоящего в целом, а в частности — воображаемому путешествию на Восток и влиянию его искусства на современное прикладное творчество. Экспонаты отсылают к разным странам и культурным традициям, заставляют прибегнуть к опыту оптической памяти и отправляют в художественное исследование мира.

Выставки, которые в последние годы музей организует вместе с современными художниками, показывают живую связь произведений, которые создаются сейчас, в наше время, с артефактами прошлого.

На выставке представлены произведения, созданные современными художниками из Москвы, Абрамцева, Гжели, Скопина и Рязани. Предметы раскрывают пути мастеров в поиске собственной формы, которая, как известно, напрямую связана с содержанием. Экспонаты соотнесены с точки зрения их художественных особенностей, балансируя на грани прошлого и настоящего.

Подробная информация на сайте Коломенско-Зарайского музея-заповедника.

