Выставка Food Expo состоится в Красногорске с 18 по 20 марта

Международная выставка для ведущих производителей, поставщиков и экспертов индустрии гостеприимства и оптово-розничной торговли Food Expo пройдет с 18 по 20 марта в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Food Expo» — это площадка для взаимодействия, продаж и укрепления связей в индустрии гостеприимства, гостиничного бизнеса, ресторанов, общественного питания, розничной и оптовой торговли. Ожидается, что в выставке примут участие более 200 компаний из России и других стран. На мероприятии будет представлена новая экспозиция от производителей мясных продуктов, колбас и деликатесов Meat Expo, а также обширная программа по теме Retail и профессиональные сессии по оценке качества алкогольных напитков. Среди новинок весны будет проведение чемпионата Sushi Cup, а также такие события, как Всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe, конкурс кавистов, Meat Buttle и конкурс «Лучший сыр Food Expo», где участники продемонстрируют свое мастерство и экспертные знания.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что получить дополнительную информацию о выставке можно на официальном сайте проекта: www.food-expo.com.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.