Выставка фарфора открылась в Сергиевом Посаде

В Хотьковском отделе художественных ремесел Музея-заповедника «Абрамцево» состоялось открытие выставки «Фарфор Алексея Попова. Из музейных и частных коллекций». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Экспозиция приурочена к 75-летию Хотьково и рассказывает о фарфоровом заводе Алексея Попова, который был известен на всю Россию в девятнадцатом веке. Фарфор Попова отличается от других самобытной палитрой красок и приемами декоративного исполнения.

«Мы совместно со всеми позитивными сферами, общественными объединениями, краеведами и отдельными людьми, которые любят нашу землю очень активно популяризируем наши истоки. И фарфоровый завод, который организовал наш земляк Алексей Попов это наша гордость», — рассказала председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Рита Тихомирова.

Выставка будет работать до 20 октября по адресу: г. Хотьково, ул. Кооперативная, д. 23.

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