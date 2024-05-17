сегодня в 15:22

Высшая школа экономики и МТС исследуют инновационную зрелость компаний в РФ

ВШЭ совместно с МТС проведет исследование инновационной зрелости российских компаний. Для этого разработают методологию оценки, на основе которой будет формироваться агрегированный индекс инновационности, сообщила пресс-служба МТС.

Инициативу анонсировали на конференции True Tech Day. Исследование охватит показатели развития инфраструктуры, применения технологий, системы образования и использования знаний. Анализ позволит быстрее принимать решения об инвестициях в IT и выборе векторов развития бизнеса.

«Методология позволит компаниям оценивать свой уровень цифровизации на основе многоступенчатой системы факторов, выявлять «узкие места» и оптимизировать управленческие практики. Мы стремимся предложить рынку унифицированный инструмент, который поможет ускорять процессы цифровой трансформации и повышать производительность бизнеса», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Как уточнил первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, современная экономика отличается обострением конкуренции за технологии и рынки, что делает инновационную активность фактором, определяющим долгосрочную конкурентоспособность бизнеса и его выживание.

Индекс планируется масштабировать на международный уровень.