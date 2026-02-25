Высота снежного покрова в Москве побила многолетние рекорды

В Москве высота снежного покрова достигла 73 сантиметров на базовой метеостанции ВДНХ, что стало абсолютным рекордом не только для февраля, но и для всей календарной зимы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, прежний рекорд февраля составлял 72 сантиметра.

«В январе самые высокие сугробы наблюдались 1994 году, их высота составляла 63 см, а в декабре 1919 года снежный покров достигал 68 см», — напомнил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отдельно отметил ситуацию на метеостанции МГУ — там сугробы выросли до 84 сантиметров, прибавив за сутки 10 см. В Подмосковье разброс также велик: от 84 см в Кашире до 64 см в Клину.

За минувшую ночь на ВДНХ выпало 4 мм осадков, а с учетом дневных 5 мм это уже 20% от месячной нормы февраля. Снежный покров увеличился на 11 см, что привело к обновлению сразу двух достижений — суточного рекорда для 25 февраля и абсолютного февральского максимума.

