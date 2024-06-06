Высокий уровень пожароопасности прогнозируют в Подмосковье в четверг

В Подмосковье в четверг ожидается высокая пожароопасность IV класса. Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Гражданам не следует разводить костры в лесу и на торфяниках, в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Помимо этого, нельзя сжигать мусор в лесу и на торфяниках.

В случае необходимости жители могут обратиться в Главное управление МЧС России по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, а также по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.