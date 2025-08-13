Выросшие в ФРГ дети не хотят возвращаться домой после посещения бабушки в России

Мама шестилетних двойняшек Ханны и Луки, родившихся и выросших в Германии, Наталья Гуниа рассказала, что дети после поездки к бабушке в Россию отказываются возвращаться обратно, сообщает RT .

Сама Наталья русская, но проживает в Германии. С мужем она развелась. А сложившаяся ситуация с детьми произошла на фоне травли в ФРГ украинскими детьми за русские корни.

«В третьем и четвертом классах учились девочки с Украины, и, когда они узнали, что моя дочь разговаривает по-русски, начались проблемы: плевали в лицо, обзывали, били по голове и толкали с лестницы… Я добивалась, чтобы директор школы решил проблему, но все осталось так же», — рассказала мать.

Также она добавила, что над Лукой тоже издевались местные мальчики. Более того, с ребенком даже отказывались общаться, потому что он открыто говорил о том, что любит Россию.

По ее мнению, дети счастливы жить в России, они ходят в садик, учат язык и уже хотят пойти в школу. Однако их отец подал иск в Тверской суд Москвы с требованием вернуть детей. Сейчас женщина ищет адвокатов, чтобы оставить своих детей в России. Также Наталья обратилась за помощью в Центр содействия переселению «Путь домой».

Более того, женщина вспомнила, как в детском саду ее четырехлетней дочери рассказывали о нетрадиционных отношениях*. Она узнала об этом, когда дочь пришла домой и заявила, что воспитательница рассказала ей о том, что она может любить подругу и жить вместе с ней.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.