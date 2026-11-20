Фото - © Пруд на реке Грязевка в Красногорске, расчищенный по программе «100 прудов и озер»/Медиасток.рф

сегодня в 11:56

Межведомственной комиссией Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности выработаны дополнительные меры по противодействию незаконной добыче (вылову) водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

Было отмечено, что браконьерская добыча и незаконный оборот водных биологических ресурсов по-прежнему представляют масштабное общественно опасное явление, снижающее доступность продукции рыбодобывающей промышленности на внутреннем рынке, и в целом создающее угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

Комиссией разработаны меры по пресечению деятельности организованных групп, действующих в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов, а также по выявлению мест их незаконной переработки.

Поставлены задачи по выявлению криминальных деяний коррупционной направленности в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также фактов легализации доходов, полученных преступным путем.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития взаимодействия с компетентными органами сопредельных государств по пресечению трансграничных каналов незаконного оборота особо ценных водных биоресурсов и согласованию мер сохранения и воспроизводства их общих запасов.

Подчеркнута важность совершенствования правового регулирования вопросов возмещения вреда, причиненного противоправными деяниями в рассматриваемой сфере.

Выработаны иные меры правового и организационного характера, направленные на противодействие незаконной добыче (вылову) водных биологических ресурсов.