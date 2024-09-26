Выпущен осенний путеводитель по кафе и ресторанам в парках Подмосковья

АНО «МосОблПарк» выпустила «Осенний гастропутеводитель» по паркам Подмосковья. В путеводителе представлена подборка кафе и ресторанов в областных парках и эксклюзивное осеннее меню, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

«Рестораны и кафе стали неотъемлемой частью парковой культуры Подмосковья. Только в этом году в парках открылось три новых заведения: кафе „Спортсмены“ в парке „Раздолье“, рестораны „Ботаника бистро“ в Раменском городском парке и „Ботаника by Вшивкина“ в парке „Меленки“. О них можно узнать в нашем гастропутеводителе. Мы предлагаем совершить путешествие по паркам, насладиться их осенней атмосферой, а после прогулки заглянуть в рестораны и кафе всей семьей или небольшой компанией», ― рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Путеводитель доступен на официальной странице АНО «МосОблПарк» ВКонтакте и на Дзене.

В ресторанах и кафе посетители смогут попробовать каре ягненка с овощами и картофелем, запеченные яблоки с орехами, имбирный чай с перцем чили, лемонграссом и лаймом и другие авторские блюда и напитки. Для гостей проводят вечера живой музыки и творческие мастер-классы для детей.

В «Осенний гастропутеводитель» вошли более 10 заведений. Среди них сеть семейных ресторанов «Ботаника» в парках Балашихи, Раменского и Павловского Посада, ресторан «Все Сезоны» в парке «Елочки», г. о. Домодедово, кафе Malevich в парке Малевича, Одинцовский г. о., ресторан «Шишки-Мишки» в лесопарке «Шишкин лес», г. о. Истра и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.