Выпускные в России обернулись гибелью и драками

В нескольких регионах России последние звонки в 2026 году сопровождались драками, гибелью подростков и травмами. Детский психолог Татьяна Яничева связала это с эмоциональным перевозбуждением выпускников, сообщает «Вечерняя Москва» .

26 мая в Новороссийске подростки устроили массовую драку на улице Шевченко. Полиция задержала 19-летнего зачинщика, на него составили протокол о мелком хулиганстве. Остальных участников разыскивают.

В Красноярске девятиклассник после праздника потерял сознание на парковке ЖК «Отражение» и умер. По предварительным данным, причиной стала остановка сердца, криминала следствие не усмотрело.

В Салехарде школьник погиб во время фотосессии на мосту: он перелез через перила, упал в реку и получил смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело.

В Чайковском 17-летнюю выпускницу на пляже насмерть придавило березой во время шторма с порывами ветра до 22 м/с.

В Севастополе девять одиннадцатиклассников пострадали при обрушении школьного козырька. У подростков диагностировали переломы и сотрясение мозга, возбуждено уголовное дело.

27 мая в Каспийске пьяный выпускник устроил опасную езду по двору, его задержали.

«Последний звонок — это большой праздник, когда выпускники испытывают огромное количество эмоций и находятся в перевозбужденном состоянии. Самый простой способ выплеснуть эти эмоции — агрессия. Например, массовые драки или пьяные заезды по улицам города. Другие дети решаются на безрассудные поступки», — объяснила Яничева.

По ее словам, в период экзаменов и выпускных эмоциональное напряжение у подростков достигает пика, что может приводить к опасному поведению.

