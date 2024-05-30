Выпускной четвертых классов прошел в центре образования № 4 Ногинска

Центр образования № 4 в Ногинске провел свою ежегодную церемонию выпускного вечера для учеников четвертого класса. Красочно украшенный зал встретил около 80 обучающихся и еще больше родителей, которые собрались, чтобы отметить завершение начальной школы, а также начало новой главы в жизни ребят.

Церемония началась с яркой концертной программы, тщательно подготовленной учениками 3 четвертых классов. Когда ребята вышли на сцену, чтобы исполнить комические сценки из школьных будней, учителя и родители не смогли сдерживать смех и аплодисменты.

Директор ЦО Татьяна Жилина произнесла напутственную речь и вручила грамоты отличникам.

«Это очень трогательный праздник для родителей, детей и для преподавательского состава. Очень жаль прощаться с нашими птенцами. Мы с ними 4 года шагали по ступенькам знаний, а сегодня провожаем их на среднюю ступень. Надеемся, что наши коллеги и родители окажут им поддержку, потому что очень тяжело и грустно прощаться», — поделилась учитель начальных классов Любовь Маркина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.