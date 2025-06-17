Выпускница лицея из Рошаля получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Выпускница лицея города Рошаль в муниципальном округе Шатура Ксения Силова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ксения Силова признается, что настолько хороший результат стал для нее неожиданным, ведь на пробниках она всегда недобирала баллы, делала досадные ошибки.

«Было предчувствие, что у меня высокий балл, но не настолько. Мне безумно нравится русский язык, нравится изучать слова и то, как они строятся в предложения. Обожаю изучать стили речи у разных авторов. Сама делаю много речевых ошибок, но на бумаге проще с этим справиться», — поделилась Ксения.

Выпускница отмечает огромную роль своего учителя русского языка и литературы. Галина Анатольевна Прохорова направляла и поддерживала свою ученицу.

«Она научила меня не бояться, поверить в себя, не думать об ошибках, а просто получать удовольствие от того, что изучаешь. Именно Галина Анатольевна побудила меня не просто заниматься подготовкой к экзамену, а заинтересовала, и мне захотелось разобраться в тонкостях русского языка. Думаю, это мне и помогло», — говорит Ксения.

«Ксюша очень старательная девочка, она заслужила такой балл своим трудом», — отметила Галина Прохорова.

Ксения Силова ранее получила 94 балла на ЕГЭ по литературе. Признается, что в детстве читать не очень любила. Потом увлеклась современными авторами и постепенно стала читать и полюбила русских классиков.

Ну, а сейчас девушке осталось дождаться результата по обществознанию, где она также рассчитывает на высокий балл.

Свою учебу выпускница рошальского лицея хочет продолжить на филологическом направлении в одном из вузов Москвы или Санкт-Петербурга. А еще Ксения планирует плотнее заняться изучением английского и психологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.