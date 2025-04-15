Выпускники школьного лесничества Подмосковья проходят практику у наставников

Выпускник школьного лесничества «Экопатруль» Аким Петриев уже третий год проходит студенческую практику в Городищенском участковом лесничестве, где работает его бывший наставник старший участковый лесничий Олег Борисов. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Для студентов техникума имени С. П. Королева Орехово-Зуевский филиал ГАУ МО «Мособллес» стал местом, где они получают навыки и опыт работы в лесном хозяйстве.

Для Софьи Власовой нынешней весной встреча со специалистами Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» стала второй. Она совместно со старшим участковым лесничим Зуевского участкового лесничества Алексеем Гайдуковым участвовала в патрулировании земель лесного фонда. Также поближе познакомилась с работой отдела лесного хозяйства.

«Каждый студент, работая в команде с опытными специалистами, имеет возможность применить свои знания на практике. Ребята учатся решать задачи и принимать ответственные решения, что дает ценный опыт и готовит их к будущей карьере в сфере лесного хозяйства», — отметил старший участковый лесничий Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Алексей Гайдуков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.