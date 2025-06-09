Выпускники подмосковного колледжа взяли серебро в Кубке по танцам на колясках

В Москве прошел открытый Московский Кубок по танцам на колясках 2025 года. Мероприятие было направлено на популяризацию танцев на колясках, расширение возможностей для людей с инвалидностью и формирование инклюзивного общества. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из десяти регионов России и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В числе участников были представители танцевально-спортивного клуба на колясках «Феникс» — выпускники Губернского колледжа городского округа Серпухов. Спортсмены достойно представили Московскую область, продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства.

По итогам соревнований Дмитрий Медынский и Елена Готовцева заняли второе место в Европейской программе. В Латиноамериканской программе второе место завоевали Сергей Зорин и Регина Дробова.

Достижения спортсменов стали результатом системной работы клуба и поддержки со стороны образовательного учреждения.

Тренер-руководитель и спортсмены выразили благодарность всему коллективу, руководству и лично директору колледжа Александру Лысикову за оказанную поддержку и помощь в развитии инклюзивного спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.