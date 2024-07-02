Выпускники Подмосковья подали документы на целевое обучение

Выпускники сетевого педагогического класса города Электросталь подали документы в приемную комиссию Орехово-Зуевского ГГТУ для поступления на целевое обучение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ректор ГГТУ Галина Скударева встретилась с абитуриентами и их родителями, а также с руководителем муниципальной системы образования Электростали Еленой Митькиной, которая от имени работодателя подписала договоры о целевом обучении. Она поприветствовала будущих студентов, обещая им всестороннюю поддержку и сопровождение на протяжении всего периода обучения. Елена Митькина подчеркнула, что на выпускников, поступающих на целевое обучение, ожидает не только гарантированное трудоустройство после окончания университета, но и дополнительная финансовая поддержка со стороны муниципалитета.

В ходе встречи с руководителями приемной комиссии ГГТУ, включая ответственного секретаря Надежду Ерастову и заместителя секретаря Наталью Пшеницыну, абитуриентам были предоставлены подробные разъяснения о процессе поступления, а также о правах и привилегиях, предоставляемых студентам, обучающимся по целевым направлениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.