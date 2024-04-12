Выпускники Подмосковья досрочно написали ЕГЭ по истории и химии

В Красногорске состоялся единый государственный экзамен по химии и истории. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Всего на экзамен зарегистрировалось 36 человек, из них 10 человек сдали историю, а 26 — химию. Продолжительность экзаменов составила 3 часа 30 минут. Свои результаты старшеклассники узнают не позднее 26 апреля.

Результаты можно будет узнать на официальном портале Рособрнадзора или в личном кабинете на сайте Регионального центра обработки информации по ссылке.

Для участников аттестации, которые не смогли посетить экзамен по уважительной причине, предусмотрен резервный день — 22 апреля.

В пресс-службе ведомства напомнили, что основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.