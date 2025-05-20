Выпускники Лыткарина чаще выбирают обществознание для сдачи ЕГЭ

В 2025 году ЕГЭ в Лыткарине сдают 223 выпускника. Все они уже прошли через этапы пробных экзаменов и сейчас находятся в финальной фазе подготовки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обязательные предметы, как и прежде, — русский язык и математика. Среди дисциплин по выбору наибольшей популярностью пользуется обществознание. Этот предмет традиционно востребован, особенно среди тех, кто планирует поступление на гуманитарные направления.

«Подготовка к экзаменам идет не только на уроках и дополнительных занятиях. Педагоги-психологи активно работают как с учениками, так и с их родителями. В школах проводятся беседы, индивидуальные и групповые консультации, тренинги, направленные на снижение уровня тревожности и стресса», — сказала начальник управления образования округа Лыткарино Екатерина Смирнова.

Последние звонки в школах города Лыткарино прозвучат 24 мая. А первый экзамен состоится 23 мая.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.