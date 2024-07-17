Выпускникам госуниверситета по землеустройству вручили их дипломы

В конференц-зале государственного университета по землеустройству состоялось торжественное вручение дипломов о высшем образовании с отличием по направлениям подготовки: «Землеустройство и кадастры» (управление недвижимостью), «Ландшафтная архитектура», «Юриспруденция», «Менеджмент», «Экология и природопользование», «Техносферная безопасность». Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Молодых специалистов поздравил врио ректора университета заслуженный работник сельского хозяйства РФ, почетный землеустроитель России, профессор Тимур Папаскири.

На торжественном мероприятии присутствовали представители управления Росреестра по Московской области, замруководителя администрации губернатора Московской области Светлана Березина, член союза художников маринистов России, член-корреспондент академии естественных наук Левон Васканян, гендиректор ООО «Саншайн парк» Юрий Чистяков, преподавательский состав ВУЗа, а также родители выпускников.

В этом году обучение успешно завершили 459 выпускников, из них 114 окончили Университет с отличием.

Управлением Росреестра по Московской области длительное время ведется плодотворная работа с университетом, в части профессиональной подготовки, повышения квалификации и трудоустройства выпускников в системе Росреестра. В ведомстве предусмотрено много возможностей для развития молодых специалистов.

«Выражаем благодарность Государственному университету по землеустройству за плодотворное сотрудничество, за преданность своему делу, ответственность за результаты своего труда, а также за подготовку высококвалифицированных специалистов по земельно-имущественным отношениям», — отметил Дмитрий Барашков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.