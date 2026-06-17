Выпускник школы №3 в Волоколамске сдал ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Выпускник Волоколамской средней общеобразовательной школы №3 Максим Горячев получил 100 баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. Он стал четвертым стобалльником в Волоколамском муниципальном округе в этом году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Максим Горячев показал максимальный результат на ЕГЭ по русскому языку. Его успех стал итогом упорной подготовки, настойчивости и ответственного отношения к учебе.

Большой вклад в достижение выпускника внесла учитель русского языка и литературы Екатерина Николаевна Голованова, которая сопровождала его на протяжении подготовки к экзамену.

В 2026 году в Волоколамском муниципальном округе уже четыре выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ. Ранее максимальные результаты показали Елена Варанкина из ВСОШ №2 по химии, Виктория Антонова из гимназии №1 по литературе и Степан Полозов из ВСОШ №3 по истории.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.