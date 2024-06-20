Выпускник Лосино-Петровской школы получил 100 баллов на ЕГЭ по физике

Выпускник Лосино-Петровской школы имени В. В. Дагаева, получил 100 баллов на ЕГЭ по физике. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Администрация округа поздравляет Алексея Котельникова.

«Искренняя благодарность за прекрасную подготовку учителю физики — Надежде Борисовне Ершовой. Гордимся таким высоким уровнем знаний и желаем успеха в дальнейших испытаниях!» — сказали в администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев