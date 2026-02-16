Выпускник колледжа из Серпухова возглавил ветеранское движение в Подмосковье

Андрей Родионов, один из самых молодых Героев России, принимал участие в ключевых сражениях специальной военной операции, включая оборону и освобождение Артемовска, Авдеевки и Горловки, а также в боях на Курском направлении. В операции «Поток-3» Родионов вместе с товарищами совершил маневр через газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород», что позволило успешно прорвать оборону противника.

В состав совета организаций также вошел еще один выпускник колледжа — Максим Шмелев, позывной «Шмель». Он является ветераном боевых действий и добровольцем специальной военной операции. Его заслуги отмечены медалями «За отвагу» ДНР и «Участник СВО».

В ведомстве отметили, что выпускники будут заниматься поддержкой ветеранов, патриотическим воспитанием молодежи и развитием ветеранского движения в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.