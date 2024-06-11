Выпускник из Подмосковья набрал 300 баллов по трем предметам ЕГЭ

Выпускник гимназии № 4 городского округа Лыткарино Александр Ноздрачев набрал максимальные 100 баллов по каждому из трех предметов: химии, русскому языку и математике. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Александр является призером Всероссийской олимпиады школьников по биологии, победителем региональной олимпиады по биологии и географии, а также призером региональной олимпиады по информатике и математике. Поступать Ноздрачев планирует в физтех-школу биологической и медицинской физики МФТИ.



Сейчас в Подмосковье 18 школьников, сдавших ЕГЭ по каждому из двух предметов по 100 баллов. Мультистобалльники получат по 100 тыс. рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников — по 150 тыс. рублей.



В пресс-службе ведомства добавили, что на данный момент в Подмосковье 485 стобалльных результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.