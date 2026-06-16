Выпускник из Балашихи набрал 100 баллов по химии в Подмосковье

В Подмосковье 14 июня объявили результаты ЕГЭ по химии, и выпускник Балашихинского лицея Сергей Юдин получил максимальные 100 баллов. Экзамен стал очередным достижением школьника, ранее успешно выступавшего на олимпиадах, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В школьные годы Сергей Юдин демонстрировал высокие академические результаты. Он стал победителем муниципального и призером регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по химии, а также выиграл заключительные этапы олимпиад «Грани науки» и «Шаг в будущее».

Подготовкой к ЕГЭ с ним занималась учитель химии Наталья Курбатова.

«Именно Наталья Валерьевна заинтересовала и увлекла меня предметом, а также дала прочную профессиональную базу знаний, научила научной логике, дисциплине и аккуратности в работе», — отметил Сергей Юдин.

Выпускник также углубленно изучает биологию, математику и физику. После выбора дальнейшего образовательного пути он решил связать будущее с медициной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.