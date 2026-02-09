Выпущен инновационный антифриз для китайских автомобилей

Инновационный продукт имеет увеличенный интервал замены до 5 лет или до 250 тыс. км, может применяться в различных типах двигателей, а также эффективно выполняет свои функции даже в экстремальные морозы до -40 градусов.

Новый антифриз дополнил ассортимент моторных и трансмиссионных масел компании, предназначенных специально для китайских автомобилей нового поколения. Продукт подходит для легковых и грузовых автомобилей, стационарных дизельных двигателей, спецтехники и автобусов.

Охлаждающая жидкость создана по одной из самых современных технологий (ОАТ-технологии) на основе органических компонентов, что гарантирует ей максимальный срок службы.

Одной из основных производственных площадок «Газпромнефть-СМ» является Московский завод смазочных материалов, который находится в городе Фрязино. Его мощность составляет 135 тыс. тонн продукции в год по смешению и 138 тыс. тонн — по фасовке продукции. Всего на нем выпускается свыше 300 наименований продукции.

«Газпромнефть-СМ» продолжает расширять продуктовую линейку для легковых автомобилей, охватывая все новые направления. Наши производственные и научные мощности позволяют создавать самые современные продукты под любые запросы рынка. На сегодняшний день мы выпускаем охлаждающие жидкости для всех классов двигателей и можем закрыть потребности любого парка техники», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.