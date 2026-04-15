Участники «Медиапространства» обсудили роль ИИ в медиа

На конференции «Медиапространство» в Москве участники рынка и власти обсудили внедрение искусственного интеллекта в медиа и подготовку правил его регулирования.

Сессия «ИИ как соавтор: революция в производстве, дистрибуции и монетизации контента» прошла 15 апреля. Представитель Госдумы Марина Ким сообщила, что депутаты обсуждают законопроект о базовых понятиях и маркировке ИИ-контента. Особое внимание уделяют дипфейкам и чувствительным темам. При этом регулирование, по ее словам, не должно тормозить развитие технологий.

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов подчеркнул, что нейросети уже стали рабочим инструментом редакций.

«ИИ — это инструмент, как бумага или печатная машинка. Вопрос в том, как его применять», — отметил он.

По его словам, технологии используют в видеопроизводстве, расследованиях, обработке фото и текстов, а также в юридическом анализе документов на разных языках. ИИ применяли и при создании иллюстраций для журнала Mash Room «Черкизон». При этом Иксанов указал на проблему низкого качества массового ИИ-контента.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер заявил, что нейросети снимают рутинную нагрузку, но требуют прозрачных правил использования данных. Замгендиректора «Интерфакса» Юрий Погорелый добавил, что до 80% журналистов уже применяют ИИ в работе, а автоматические ответы влияют на поисковый трафик. В радиобизнесе технологии используют для музыкальной аналитики и персонализированной рекламы.

Участники сошлись во мнении: ИИ меняет роль человека в медиа, смещая акцент на креатив и управление процессами.

