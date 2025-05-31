Выплаты кормящим мамам и на школьную форму: как поддерживают семьи в Подмосковье

В Подмосковье кормящие матери и беременные женщины могут получить выплаты на питание, еще выплачивается до 10 тыс. рублей на подготовку ребенка к учебному году, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

«Можно оформить ежемесячную выплату на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет. Оформить выплаты можно электронно. При переходе категорий выплата будет назначаться автоматически», — заявили в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что самой популярной мерой поддержки является бесплатный проезд на городском транспорте для детей и одного из родителей. Также семьи часто пользуются правом на компенсацию коммунальных услуг.

Помимо прочего, ежегодно на каждого школьника из многодетной семьи выделяется до 10 тыс. рублей на приобретение школьной формы и необходимых принадлежностей к началу учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.