Выплаты для ветеранов увеличили к 9 Мая в Калининградской области

В Калининградской области власти приняли решение о повышении размера выплат ветеранам ВОВ к 9 Мая, сообщает Бриф24 .

Губернатор подписал постановление об увеличении выплат ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

Размер единовременной выплаты для инвалидов и участников ВОВ вырос шестикратно и достиг 30 тысяч рублей.

Выплаты бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и осажденных Севастополя и Сталинграда, труженикам тыла, а также ветеранам становления Калининградской области, были увеличены вдвое. Более 1900 человек получат региональную поддержку ко Дню Победы. Перечисление средств запланировано на 5 мая.

Калининградское отделение Социального фонда России уже произвело перечисление федеральных юбилейных выплат на банковские счета граждан к 80-летию Великой Победы.

В Калининградской области 65 участникам ВОВ было присвоено звание почетных граждан их городов. Более 1300 жителей были награждены медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».